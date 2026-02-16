Treno deraglia in Svizzera per una valanga | feriti nel Canton Vallese

Questa mattina, un treno sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, è uscito dai binari a causa di una valanga. L'incidente si è verificato intorno alle 7, quando la neve ha scivolato sulla ferrovia, investendo il convoglio e causando alcuni feriti tra i passeggeri.

Un treno è deragliato verso le 7 di questa mattina in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone sono rimaste ferite. A causare l’incidente sarebbe stata una valanga. La circolazione dei treni sulla linea è interrotta. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e il treno trasportava circa 80 persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

