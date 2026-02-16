Treno deraglia in Svizzera per una valanga | feriti nel Canton Vallese
Questa mattina, un treno sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, è uscito dai binari a causa di una valanga. L'incidente si è verificato intorno alle 7, quando la neve ha scivolato sulla ferrovia, investendo il convoglio e causando alcuni feriti tra i passeggeri.
Un treno è deragliato verso le 7 di questa mattina in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone sono rimaste ferite. A causare l’incidente sarebbe stata una valanga. La circolazione dei treni sulla linea è interrotta. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e il treno trasportava circa 80 persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Treno deragliato in Svizzera dopo una valanga nel Canton Vallese, a bordo circa 80 persone: ci sono feriti
Un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga.
Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feritiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Svizzera, deraglia un treno: ci sono feriti; Svizzera, treno deraglia nel Cantone Vallese per una valanga: alcuni feriti; Treno deraglia a Goppenstein, si temono feriti.
Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmattino.it
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordoIn Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo ... fanpage.it
Jacques e Jessica Moretti proprietari del locale Le Constellation bruciato la notte di capodanno arrivano in udienza dal pubblico ministero del Canton Vallese #lapresse #cransmontana #leconstellation #Moretti - facebook.com facebook
«La procuratrice Pilloud perseguirà anche il canton Vallese» x.com