Un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga. A bordo c'erano circa 80 persone, molte delle quali sono rimaste ferite. I soccorritori stanno lavorando sul posto per aiutare i passeggeri e mettere in sicurezza l’area.

Un treno è deragliato in Svizzera, nel Canton Vallese. A bordo un'ottantina di persone. Ci sarebbero diversi feriti. L'incidente ferroviario è stato causato da una valanga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Treno deragliato in Svizzera dopo una valanga nel Canton Vallese, a bordo circa 80 persone: ci sono feriti

Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.