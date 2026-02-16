Treno deragliato in Svizzera dopo una valanga nel Canton Vallese a bordo circa 80 persone | ci sono feriti
Un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga. A bordo c'erano circa 80 persone, molte delle quali sono rimaste ferite. I soccorritori stanno lavorando sul posto per aiutare i passeggeri e mettere in sicurezza l’area.
Un treno è deragliato in Svizzera, nel Canton Vallese. A bordo un'ottantina di persone. Ci sarebbero diversi feriti. L'incidente ferroviario è stato causato da una valanga. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig.
Treno con 80 passeggeri deraglia dopo una valanga: ci sono molti feriti
Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Un treno deraglia in Svizzera, ci sono feriti; Svizzera, treno deraglia nel Cantone Vallese per una valanga: alcuni feriti; Deragliamento di un treno a Goppenstein, si temono feriti.
Un treno deraglia in Svizzera, diversi feriti. Una valanga è la possibile causaL'incidente nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga. La circolazione dei treni sulla linea è interrotta. rainews.it
Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmessaggero.it
