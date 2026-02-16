Treno deraglia tra Goppenstein e Briga in Svizzera | Ci sono feriti
Un treno è uscito dai binari tra Goppenstein e Briga, nel canton Vallese, causando alcuni feriti. L’incidente si è verificato domenica mattina, mentre il convoglio attraversava una zona montuosa. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte colpo prima che il treno si fermasse bruscamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori che stanno assistendo i feriti e verificando eventuali danni alle strutture.
Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera. Diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga. Secondo il sito di notizie Pomona il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone.
Svizzera, deraglia un treno per valanga: ci sono feriti
Un treno ha deragliato in Svizzera perché una valanga ha scaricato neve sui binari.
Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feriti
Un treno svizzero è uscito dai binari questa mattina tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, perché una valanga ha travolto i binari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
