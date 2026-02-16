Svizzera treno deraglia per una valanga | ci sono feriti

Un treno svizzero è uscito dai binari questa mattina tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, perché una valanga ha travolto i binari. La neve caduta abbondantemente nelle ultime ore ha causato il crollo, spazzando via parte della linea ferroviaria e lasciando alcuni passeggeri feriti.

Un treno è deragliato in Svizzera a causa di una valanga. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, lungo la linea Frutigen-Brig. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, alcune persone sarebbero rimaste ferite e le operazioni di intervento sono in corso. Incidente ferroviario a Goppenstein nel Canton Vallese. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali. Immediata l'attivazione dei soccorsi. Le dinamiche sono ancora oggetto di verifica da parte delle autorità competenti. Traffico ferroviario interrotto sulla linea Frutigen-Brig. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

