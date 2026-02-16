Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga | ci sono feriti 80 le persone a bordo

Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig. A bordo c’erano circa 80 persone, alcune delle quali sono rimaste ferite. La massa di neve ha rotto i binari, bloccando il percorso e creando disagi ai viaggiatori.