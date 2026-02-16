Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga | ci sono feriti 80 le persone a bordo

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig. A bordo c’erano circa 80 persone, alcune delle quali sono rimaste ferite. La massa di neve ha rotto i binari, bloccando il percorso e creando disagi ai viaggiatori.

In Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo. Il traffico ferroviario è temporaneamente sospeso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Treno deraglia e finisce in una scarpata: "Ci sono almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi"

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Nizanda, nel sud del Messico, con il deragliamento di un treno interoceanico che è finito in una scarpata.

Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 gravi

In Spagna, un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Un treno deraglia in Svizzera, ci sono feriti; VS: deraglia treno Matterhorn-Gotthard Bahn, bus sostitutivi; VS: deraglia treno Matterhorn-Gotthard Bahn, bus sostitutivi.

treno deraglia in svizzeraSvizzera, deraglia un treno: ci sono feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica la polizia cantonale. corriere.it

treno deraglia in svizzeraTreno deraglia a causa di una valanga: si temono feritiGOPPENSTEIN - Un treno è deragliato nei pressi di Goppenstein, in Vallese, stamattina intorno alle 7. Lo riferisce oggi la Polizia vallesana, precisando che «presumibilmente si contano feriti». Sul ... tio.ch