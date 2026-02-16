Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga | ci sono feriti 80 le persone a bordo
Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig. A bordo c’erano circa 80 persone, alcune delle quali sono rimaste ferite. La massa di neve ha rotto i binari, bloccando il percorso e creando disagi ai viaggiatori.
Treno deraglia e finisce in una scarpata: "Ci sono almeno 13 morti, un centinaio i feriti, alcuni gravissimi"
Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Nizanda, nel sud del Messico, con il deragliamento di un treno interoceanico che è finito in una scarpata.
Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 gravi
In Spagna, un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida a causa di condizioni meteorologiche avverse.
Londra, treno deraglia a Selhurst: le immagini aeree dal luogo dell'incidente - facebook.com facebook
Il #25gennaio 2018 a #Pioltello (MI) deraglia un treno regionale di Trenord partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, forse per la rottura di un binario da sostituire. Nel disastro tre donne morte, tutte nel terzo vagone, con 46 feriti, di cui una decina x.com