Treno deraglia e finisce in una scarpata | Ci sono almeno 13 morti un centinaio i feriti alcuni gravissimi

Un incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Nizanda, nel sud del Messico, con il deragliamento di un treno interoceanico che è finito in una scarpata. Al momento, si registrano almeno 13 decessi e circa 98 feriti, alcuni in condizioni gravissime. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fornire assistenza alle persone coinvolte.

Almeno 13 persone hanno perso la vita e 98 sono rimaste ferite nel deragliamento del Treno interoceanico avvenuto nei pressi di Nizanda, nel sud del Messico. A bordo del convoglio viaggiavano 250 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio.Secondo quanto riferito dalle autorità messicane, il.

