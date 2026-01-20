Spagna un altro disastro ferroviario | treno deraglia a causa del maltempo almeno 40 feriti 5 gravi

In Spagna, un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida a causa di condizioni meteorologiche avverse. Un crollo sulla autostrada AP-7 ha coinvolto i binari, causando il deragliamento di un treno della R-4. Sono stati registrati circa 40 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. L’episodio evidenzia gli effetti del maltempo sulle infrastrutture e la necessità di interventi di sicurezza adeguati.

Un muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a Gèlida a causa del maltempo e ha provocato il deragliamento di un treno della R-4: circa 40 feriti, cinque gravi. Cause legate al maltempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 gravi Spagna, almeno 40 i morti nel disastro ferroviarioUn grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causando almeno 40 vittime. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Incidente ferroviario in Spagna, il messaggio della sindaca di Pioltello, Cosciotti: Sicurezza è un diritto; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti. Treno deraglia in Spagna, 20 feriti: «Cinque sono gravi». Un altro caso dopo il disastro in AndalusiaA due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto questa sera, martedì 20 gennaio, vicino Gelida in Catalogna, causando ... msn.com Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviBarcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. quotidiano.net Sky tg24. . Due treni dell'Alta Velocità si sono scontrati in Spagna. L'incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno R - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.