Sabotaggi treni vertice al Viminale

Il ministro Piantedosi ha deciso di convocare un vertice al Viminale dopo che alcuni treni sono stati sabotati la scorsa notte. Le autorità sospettano che i danni siano stati provocati da atti vandalici mirati a destabilizzare i trasporti pubblici. Domani, alle 17, si riunirà un Comitato nazionale per discutere le misure di sicurezza più urgenti.

16.00 Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha convocato un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di domani, alle 17.30. La convocazione fa seguito ai nuovi sabotaggi sulle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri, oltre ai quattro danneggiamenti sul tratto ferroviario Bolognese e ai sabotaggi sull'Alta Velocità anche a Roma. Oltre ai vertici delle forze di polizia e di intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici di Fs.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.

Un nuovo episodio di caos sui treni ad alta velocità si è verificato a causa di atti dolosi, provocando ritardi crescenti tra Napoli e Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.