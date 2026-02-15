Sabotaggi treni vertice al Viminale
Il ministro Piantedosi ha deciso di convocare un vertice al Viminale dopo che alcuni treni sono stati sabotati la scorsa notte. Le autorità sospettano che i danni siano stati provocati da atti vandalici mirati a destabilizzare i trasporti pubblici. Domani, alle 17, si riunirà un Comitato nazionale per discutere le misure di sicurezza più urgenti.
16.00 Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha convocato un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di domani, alle 17.30. La convocazione fa seguito ai nuovi sabotaggi sulle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri, oltre ai quattro danneggiamenti sul tratto ferroviario Bolognese e ai sabotaggi sull'Alta Velocità anche a Roma. Oltre ai vertici delle forze di polizia e di intelligence, alla riunione parteciperanno anche i vertici di Fs.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Caso sabotaggi, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Lunedì vertice al Viminale
Matteo Piantedosi ha deciso di riunire il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza dopo i sabotaggi che hanno causato ritardi e cancellazioni dei treni, creando caos tra i pendolari.
Caos treni sull’Alta velocità, aumentano i ritardi da Napoli a Milano. I sospetti sabotaggi e la rabbia di Salvini: «Criminali». I treni coinvolti
Un nuovo episodio di caos sui treni ad alta velocità si è verificato a causa di atti dolosi, provocando ritardi crescenti tra Napoli e Milano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Treni, nuovi sabotaggi sulle linee dell'Alta Velocità. Salvini: Atti criminali; Sabotaggi sull’Alta velocità: ritardi e cancellazioni di treni anche sul nodo di Milano; Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Mit, chiederemo danni ai responsabili dei sabotaggi dei treni.
Sabotaggi a treni Alta Velocità, cosa è successo e cosa prevede il piano per la sicurezzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sabotaggi a treni Alta Velocità, cosa è successo e cosa prevede il piano per la sicurezza ... tg24.sky.it
Cavi bruciati per mandare in tilt i treni: cosa sappiamo sugli ultimi sabotaggi. Il piano contro gli assaltiGli episodi si moltiplicano ed è caccia a chi ha paralizzato l'Alta Velocità. Non ci sono state rivendicazioni. Cosa sta succedendo ... today.it
Treni, dopo i sabotaggi Piantedosi convoca il Comitato sicurezza con i vertici di Fs x.com
Sabotaggi a treni Alta Velocità, cosa è successo e cosa prevede il piano per la sicurezza al link https://tinyurl.com/5ywx54pa facebook