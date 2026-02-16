C' è una saldatura tra antagonisti e islamismo estremista dice Piantedosi Vertice al Viminale

Matteo Piantedosi ha collegato gli attacchi ai treni delle ultime settimane al fenomeno dell’estremismo islamico, definendo gli episodi come atti di terrorismo. La decisione arriva dopo un vertice al Viminale, dove si è deciso di intensificare le indagini per contrastare questa minaccia. Piantedosi ha evidenziato come ci sia una certa vicinanza tra gruppi antagonisti e le reti estremiste di matrice islamica, creando un legame che preoccupa le forze dell’ordine.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce “terrorismo” gli assalti ai treni avvenuti nelle ultime settimane e annuncia un rafforzamento delle attività investigative. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, nel giorno del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi al Viminale, il titolare del Viminale parla di un “salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti”. Secondo il responsabile dell’Interno, in Italia sarebbe in atto “una saldatura tra due forme di illegalità e violenza”, riferendosi agli ambienti antagonisti e all’islamismo estremista, accomunati dall’obiettivo di contrapporsi ai valori consolidati della società. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

