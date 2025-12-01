Treni Alta velocità Roma-Firenze | ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte

Serata di disagi oggi, 1 dicembre 2025, per i pendolari dell'alta velocità. Rete Ferroviaria informa sul proprio sito che la circolazione ferroviaria è "fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte"

