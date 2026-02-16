Treni Arezzo–Sinalunga | al via i lavori Scatta la sospensione temporanea della circolazione

I lavori sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga sono iniziati questa mattina, dopo che un guasto ha causato ritardi nelle corse. Le operazioni di manutenzione urgente mirano a riparare le rotaie e a migliorare la sicurezza del tratto, che era stato segnalato per problemi di attraversamento. La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per consentire i lavori in tutta sicurezza.

Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per l’utenza, saranno attivati autobus sostitutivi a cura di Tiemme Spa Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza della rete. Sono quelli programmati dal 23 al 27 febbraio e dal 2 al 6 marzo prossimi nella tratta Arezzo – Civitella BP. I collegamenti ferroviari nelle ore di maggior flusso resteranno regolari; quelli con minore utenza lo saranno solo nel tratto Civitella BP– Sinalunga e viceversa. Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per l’utenza, saranno attivati autobus sostitutivi a cura di Tiemme Spa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione La linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga è stata temporaneamente chiusa oggi a causa di lavori di manutenzione urgenti. Lavori di risagomatura del canale, sospensione temporanea della circolazione Questa mattina la polizia locale dell’alto ferrarese ha annunciato che lunedì 9 sarà in vigore un’ordinanza che sospende temporaneamente la circolazione lungo via Ferrarese a Zerbinate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Linea Arezzo–Sinalunga, stop temporaneo ai treni per lavori sulla tratta fino a CivitellaCircolazione ferroviaria temporaneamente sospesa sulla linea Arezzo–Sinalunga per consentire interventi di manutenzione programmata sulla tratta Arezzo–Civitella BP. I lavori, ritenuti urgenti per ass ... radiosienatv.it Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzioneI collegamenti ferroviari nelle ore di maggior flusso resteranno regolari ... msn.com Per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di SETTEBAGNI, i treni percorrenti la tratta FIRENZE - CHIUSI - ROMA potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni: * TR 18750 ( AREZZO - FIRENZE SMN) circolazione TRENI AV - cancellato da FIREN x.com Quando i treni prendono energia dal sole… Ad Arezzo è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico collegato direttamente alla rete ferroviaria: 10.000 pannelli solari, 5,8 GWh annui di energia pulita e un passo concreto verso treni sempre più soste - facebook.com facebook