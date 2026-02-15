Valanga sopra Madesimo travolti in quattro in motoslitta | un disperso

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio sopra Madesimo, in zona Lago Nero, travolgendo quattro persone che stavano facendo un’escursione con motoslitte. La massa di neve ha causato il rapido blocco dei quattro, uno dei quali risulta disperso tra la neve. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, ma le condizioni della slavina hanno complicato le operazioni di salvataggio.

Distacco nel pomeriggio in zona Lago Nero. Tre escursionisti estratti vivi, ricerche in corso con elicotteri e soccorso alpino Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, sopra l'abitato di Madesimo, in zona Lago Nero, travolgendo quattro persone impegnate in un'escursione con motoslitte. Tre di loro sono state recuperate vive, mentre una risulta ancora dispersa. L'allarme è scattato poco prima delle 17.30, quando è stata segnalata la slavina in un'area particolarmente impervia, fuori dai tracciati battuti. Secondo le prime informazioni, i quattro – due coppie di amici – stavano percorrendo la zona in motoslitta quando sono stati investiti dal fronte nevoso.