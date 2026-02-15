Valanga sopra Madesimo Sondrio travolge quattro persone in motoslitta una dispersa

Una valanga si è staccata sopra Madesimo, in provincia di Sondrio, travolgendo quattro persone in motoslitta e lasciando una di loro dispersa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17, quando alcuni escursionisti si trovavano in zona. Tre di loro sono stati trovati e portati in salvo, mentre le ricerche della quarta persona continuano ancora.

Una valanga ha travolto quattro persone in motoslitta sulle montagne della Valchiavenna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero. Tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre si continua a cercare la quarta. L'allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio). Nell'area si è verificato un distacco di neve che ha coinvolto due coppie di amici in motoslitta. Sul posto sono subito scattati i soccorsi.