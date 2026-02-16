Boscaiolo travolto dal tronco che stava tagliando è morto sul colpo scaraventato nel canale Brentella

Un boscaiolo è morto dopo essere stato travolto dal tronco che stava tagliando, finendo nel canale Brentella. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Biadene, una frazione di Montebelluna, dove l’uomo è stato scaraventato nel corso d’acqua e non ha più potuto essere salvato.

MONTEBELLUNA – Dramma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, a Biadene, frazione di Montebelluna. Intorno alle 14.00, lungo lo Stradon del Bosco, un uomo residente a Biadene ha perso la vita mentre stava effettuando lavori di taglio in un'area boschiva. Secondo le prime ricostruzioni, stava abbattendo un albero quando, per cause in corso di accertamento, il tronco gli è improvvisamente rovinato addosso, colpendolo e scaraventandolo nel vicino canale della Brentella, attualmente in secca. I soccorsi L'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine.