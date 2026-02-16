Giacomo Casagrande travolto dal tronco che stava tagliando il boscaiolo 71enne è morto sul colpo scaraventato nel canale Brentella

Giacomo Casagrande è morto dopo essere stato travolto da un tronco mentre lavorava nel bosco a Biadene, frazione di Montebelluna. Il boscaiolo di 71 anni stava tagliando un albero quando il tronco si è staccato improvvisamente, colpendolo in pieno e facendolo finire nel canale Brentella. Un collega che era sul posto ha chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

MONTEBELLUNA – Dramma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, a Biadene, frazione di Montebelluna. Intorno alle 14, lungo lo Stradon del Bosco, un uomo residente a Biadene ha perso la vita mentre stava effettuando lavori di taglio in un'area boschiva. Secondo le prime ricostruzioni, il 71enne Giacomo Casagrande stava abbattendo un albero quando, per cause in corso di accertamento, il tronco gli è improvvisamente rovinato addosso, colpendolo e scaraventandolo nel vicino canale della Brentella, attualmente in secca. I soccorsi L'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine.