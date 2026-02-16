Trauma cranico e lesioni su tutto il corpo | i risultati dell'autopsia sulla bimba morta a Bordighera

Una bambina di Bordighera ha perso la vita a causa di gravi ferite riportate in un incidente, secondo quanto emerso dall’autopsia effettuata ieri. La relazione ha evidenziato un forte trauma cranico, che potrebbe aver provocato un’emorragia cerebrale, e numerose lesioni su dorso, addome, gambe e labbro. La polizia sta indagando per capire come siano avvenuti i fatti.

