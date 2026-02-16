Bimba morta a Bordighera autopsia accerta trauma cranico e lesioni diffuse su dorso addome e gambe da chiarire la causa del decesso

A Bordighera, la morte della piccola Beatrice deriva da un trauma cranico e lesioni su diverse parti del corpo. L’autopsia ha rilevato danni diffusi su dorso, addome e gambe, ma le cause precise restano da chiarire. I medici stanno ancora indagando se le lesioni siano state causate da un colpo o da una caduta accidentale. Un dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire l’accaduto è la presenza di tracce di violenza o di una possibile caduta accidentale.

Dai primi risultati autoptici condotti sul corpo della piccola Beatrice emerge un quadro di "lesioni diffuse" che non è chiaro se siano dovute interamente ad atti di percossa o a cadute. La causa del decesso potrebbe inoltre essere collegata ad un insieme di fattori. Si è conclusa l'autopsia sul corpo della bimba di due anni morta, secondo un primo esame, tra l'8 e il 9 febbraio scorsi e per il cui decesso la madre è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Intanto a Perinaldo (Imperia), nella casa del compagno della madre, sono in corso accertamenti.