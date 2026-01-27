La regione Campania riceverà i fondi necessari per migliorare i trasporti, come assicurato da Zinzi al vice presidente Casillo. Questa disponibilità di risorse garantirà investimenti e sviluppo nel settore, contribuendo a risolvere le criticità esistenti e a potenziare il sistema di mobilità locale. La notizia rappresenta un passo importante per la crescita infrastrutturale della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Posso rassicurare il vice presidente Mario Casillo sul fatto che la Campania sui trasporti potrà disporre dei fondi che le spettano. La Lega sta già lavorando ad una soluzione con un emendamento al Milleproroghe a prima firma del nostro capogruppo Riccardo Molinari, in accordo con quanto sancito nell’intesa della Conferenza Unificata dello scorso 27 novembre, con l’obiettivo di ripristinare un quadro di equilibrio ed uguaglianza tra tutte le regioni, senza penalizzare nessuno. Dopo tutte le risorse stanziate per il Sud su infrastrutture e trasporti, i cantieri riaperti dopo anni di attesa e i lavori avviati per migliorare la mobilità, ci aspettiamo fiducia e sostegno anche dalla sinistra che governa la Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zinzi a Casillo: “La Campania avrà i fondi che le spettano per i trasporti”

Casillo si impegna a garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile, dedicandosi immediatamente a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale.

