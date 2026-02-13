trapianto di cuore non riuscito a bimbo di 2 anni ispettori al monaldi

Un bambino di due anni non è sopravvissuto al trapianto di cuore avvenuto all’ospedale Monaldi, dopo che il procedimento si è interrotto in modo inaspettato. Le autorità sanitarie hanno inviato degli ispettori per verificare cosa sia andato storto durante l’intervento, che si è concluso con un fallimento. Un dettaglio che preoccupa riguarda le complicazioni emerse durante l’operazione, sollevando dubbi sulla gestione del caso.

Grave errore nel trapianto di cuore: indagini in corso. Dalla drammatica speranza di un organo salvavita per un bambino, si è passati a una situazione critica dopo un grave errore nel suo trasporto. Gli occhi del Ministero della Salute sono puntati sull'ospedale Monaldi di Napoli e sull'ospedale di Bolzano, dove è stato espiantato il cuore donato. Il bambino, di appena due anni e quattro mesi, si trova attualmente in coma farmacologico a causa delle complicazioni insorte durante il trapianto.

