Trapianto di cuore e altri organi | come funziona in Italia
Un bambino di due anni, sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli, si trova in coma farmacologico, a causa delle complicazioni post-operatorie. In Italia, i trapianti di organi come cuore e reni vengono effettuati in modo sistematico, ma la gestione di questi interventi resta complessa. La ricerca di nuove soluzioni e la tutela dei pazienti sono temi che occupano da tempo il settore sanitario nazionale.
Trapianti in Italia: L’Ombra sul Sistema e la Ricerca di Nuove Certezze. Un bambino di due anni, sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli, è attualmente in coma farmacologico. Il caso ha riacceso i riflettori sulla complessità e le delicate sfumature della filiera dei trapianti in Italia, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle procedure e sulla qualità degli organi destinati al trapianto. L’evento sottolinea la necessità di un controllo costante e di investimenti nella ricerca per garantire un futuro più sicuro per i pazienti in attesa. La Filiera dei Trapianti: Un Percorso Complesso e Rigoroso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trapianto di cuore “bruciato”, sequestrato contenitore per trasporto organi: “Ore disperate”
Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha parlato di “ore disperate” dopo che il contenitore usato per il trasporto del cuore trapiantato a Napoli è stato sequestrato, rivelando che il contenitore era stato bruciato accidentalmente durante il trasporto.
A Torino trapianto di cuore-fegato in blocco salva 32enne nato con organi invertiti a ‘specchio’
A Torino, un trapianto combinato di cuore e fegato ha salvato un giovane di 32 anni nato con organi invertiti, a causa di una condizione rara chiamata situs viscerum inversus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
