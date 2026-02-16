Tramonto tra i pianeti - Escursione serale

Durante il tramonto, un’escursione serale tra i pianeti ha attirato molti appassionati a Punta Chiappa, in risposta all’iniziativa Mi illumino di meno. La scelta di questa località permette di osservare le stelle in un cielo più pulito e privo di inquinamento luminoso. Centinaia di persone si sono ritrovate sul sentiero, desiderose di riscoprire il contrasto tra il buio della sera e le luci artificiali che spesso ci circondano.

Media Montagna per Mi illumino di meno.In occasione di Mi illumino di meno, Media Montagna propone un’escursione serale a Punta Chiappa per riscoprire il valore del buio e della luce giusta, quella che accompagna senza invadere.Il 21 febbraio scenderemo verso Punta Chiappa aspettando il tramonto, per osservare Venere e Mercurio comparire bassi sull’orizzonte, immersi nella luce del crepuscolo.Un’escursione semplice, adatta a tutti, per prendersi il tempo di guardare, capire cosa stiamo osservando e perché proprio quella sera il cielo è speciale.A Punta Chiappa osserveremo la Luna al telescopio e, meteo permettendo, anche i pianeti, il tutto accompagnato da un aperitivo con prodotti locali.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il 22 febbraio, a Toritto, migliaia di mandorli in fiore attirano visitatori e appassionati di natura.

La fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione.

