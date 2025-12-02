Annunciato nuovo appuntamento con Gigi Palasport il 1° aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano

NAPOLI – A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Nuje”, dopo un 2025 live straordinario, Gigi D’Alessio annuncia un nuovo imperdibile appuntamento con “Gigi Palasport” il 1° aprile allUnipol Forum di Milano. Il 2025 è stato un anno trionfale per il cantautore napoletano: doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma, un tour tutto esaurito e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito. Non solo live: Gigi ha conquistato anche il pubblico della TV con il successo del programma in prima serata su Canale 5 con Vanessa Incontrada “Gigi e Vanessa Insieme”, e domina le classifiche con il nuovo album appena pubblicato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

