Capodanno rissa nel ristorante finisce in tragedia | estrae la pistola e spara al contendente

A Giugliano in Campania, la notte di Capodanno si è conclusa con un tragico episodio di violenza, quando una rissa tra due gruppi di clienti è degenerata. Intorno alle 2.35 del primo gennaio, i Carabinieri sono intervenuti in un ristorante di via Madonna del Pantano per sedare la situazione. Durante il confronto, uno dei presenti ha estratto una pistola e ha sparato, causando gravi conseguenze.

Rissa tra due gruppi di clienti intorno alle 2.35 del primo gennaio a Giugliano in Campania. I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano per tentare di sedarla. Uno dei contendenti, durante la lite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Estrae la pistola durante una lite e spara: arrestato Leggi anche: Litiga con un'automobilista davanti al supemercato a Leini, estrae una pistola e si qualifica come carabiniere: denunciato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno, rissa nel ristorante finisce in tragedia: estrae la pistola e spara al contendente; Fuorimenù al pranzo di Natale: la rissa ai tavoli finisce a coltellate; Tre giovani accoltellati tra Napoli e provincia a Capodanno; Brunch e bottigliate: il Capodanno di Forio finisce in rissa. Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. tg24.sky.it

Rissa durante la cena di Capodanno: un uomo ferito a colpi di pistola vicino a Napoli - Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno. gazzettadiparma.it

Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Rissa al cenone, uomo ferito da colpi di pistola - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

" Torre Annunziata. Curva via gino alfani. La rissa di capodanno". - facebook.com facebook

#Aversa- Capodanno senza tavoli e sedie nella movida: l' ordinanza dopo la rissa di Natale #Cronaca #Rissa #Natale #Tavoli #Sedie #Ordinanza #Movida #NanoTV x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.