tragedia di crans montana nuova perizia sulle vittime italiane crescono i dubbi sugli arredi

Una nuova perizia sulla documentazione medica delle vittime italiane è stata richiesta dalla Procura di Roma, dopo aver scoperto che alcuni arredi presenti nell'albergo di Crans-Montana potrebbero aver contribuito alla tragedia. La decisione arriva mentre emergono dettagli su possibili anomalie nelle strutture dell'hotel, alimentando i sospetti sulla reale causa dell'incidente. Gli inquirenti vogliono chiarire se elementi come mobili o accessori abbiano influito sulla sicurezza delle vittime.

Una nuova consulenza tecnica sulla documentazione sanitaria delle vittime italiane sarà il prossimo passo nell'inchiesta avviata dalla Procura capitolina sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana. I magistrati della Procura di Roma hanno disposto una perizia medico-legale con l'obiettivo di esaminare cartelle cliniche, referti autoptici, cause dei decessi e tipologia delle lesioni riportate dai sopravvissuti. Il fascicolo aperto negli uffici di piazzale Clodio è coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, insieme all'aggiunto Giovanni Conzo e al sostituto Stefano Opilio. Le ipotesi di reato formulate comprendono disastro colposo, omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Crans-Montana, in Svizzera, è al centro di una tragedia che ha coinvolto cinque vittime italiane nel recente incendio del bar Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno.

Nella tragedia di Crans-Montana sono state identificate tre vittime italiane.

Crans-Montana: omaggi alle vittime dopo l’incendio mortale nella località sciistica svizzera

