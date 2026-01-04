Tragedia Crans-Montana tre vittime italiane identificate Flavio Briatore | Non parlate di sfortuna è omicidio

Nella tragedia di Crans-Montana sono state identificate tre vittime italiane. Flavio Briatore ha commentato l’accaduto, definendolo un omicidio e sottolineando la presenza di responsabilità, escludendo ogni interpretazione di sfortuna o incidente. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle circostanze che hanno portato a questa grave perdita.

"Omicidio. Non c'è dubbio: omicidio. Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Ci sono eccome le responsabilità. I magistrati dovranno stabilire di chi, ma quello che è avvenuto è omicidio", con queste parole l'imprenditore piemontese, Flavio Briatore, commenta a Il Giornale la tragedia di Crans-Montana. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Identificati ufficialmente tre morti italiani: Tamburi, Galeppini e Barosi. «Raggiunti i 500-600 gradi durante l'incendio». Indagati i proprietari del locale; Ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane - Identificate le tre vittime italiane di Crans-Montana; Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali.

