Crans-Montana l’ambasciatore italiano in Svizzera | Tragedia evitabile Oggi rimpatrio di 5 vittime italiane

Crans-Montana, in Svizzera, è al centro di una tragedia che ha coinvolto cinque vittime italiane nel recente incendio del bar Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno. Il rappresentante italiano in Svizzera ha definito l’evento come una tragedia evitabile. L’Italia esprime il suo cordoglio e si prepara a rimpatriare i corpi delle vittime, sottolineando l’importanza di analizzare le cause di questa grave perdita.

L'Italia piange le sue sei vittime accertate nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio devastante ha colpito il bar Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno, trasformando una notte di gioia in una delle peggiori tragedie degli ultimi anni. Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini. E poi Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Quindici, sedici anni. Un futuro ancora da scrivere, inghiottito tra le fiamme del rogo. Un tributo altissimo. Oggi cinque vittime saranno rimpatriate con volo di Stato. Il bilancio delle vittime italiane è definitivo.

Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: «Non è stata una disgrazia, ma una tragedia evitabile» - «Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso». ilmattino.it

Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: "Tragedia assurda ed evitabile" - "Incendio si è propagato a velocità inaudita, in 5 minuti la tragedia" l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha commentato la tragedia di Crans- msn.com

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

