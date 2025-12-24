Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto | caccia al pirata della strada

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande (Reggio Emilia). È caccia al pirata della strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

