Milano scontro fra un' auto e un mezzo Amsa | morto un uomo di 45 anni

Nella prima mattinata di oggi, a Milano, si è verificato un incidente in corso Sempione, all’incrocio con via Emanuele Filiberto, che ha coinvolto un mezzo Amsa e un’auto. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 45 anni. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È di un morto e di un ferito il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto all'alba (poco dopo le ore 5.30) di sabato 24 gennaio 2026 in corso Sempione, a Milano. Per l'uomo di 45 anni (trasportato, in seguito all'impatto, all'ospedale Fatebenefratelli in condizioni critiche) che si trovava al volante di una Bmw X3 è risultato fatale lo scontro con un mezzo dell'Amsa che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non avrebbe dato la precedenza alla vettura. L'episodio è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Emanuele Filiberto e via Ezio Biondi, con la parte anteriore del camion che si è scontrata contro la fiancata sinistra del Suv tedesco che, dopo esser stato trascinato per qualche metro, ha abbattuto alcuni cartelli stradali prima di terminare la sua corsa contro un semaforo (visibilmente danneggiato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano, incidente a catena tra auto e mezzo Amsa: morto un 46enneNella prima mattinata di oggi, a Milano, si è verificato un incidente a catena tra alcune auto e un mezzo Amsa in via Filiberto.

Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto: un morto e due feritiNella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio, si è verificato un grave incidente in corso Sempione a Milano, coinvolgendo un mezzo Amsa e due auto.

Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto: un morto e due feritiGravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano.

Milano, scontro tra mezzo Amsa e due auto in Corso Sempione: un mortoA perdere la vita è stato un uomo di 46 anni.

