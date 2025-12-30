Incidente tra scooter e auto a Secondigliano morto un uomo di 60 anni

30 dic 2025

Un incidente tra scooter e auto si è verificato domenica nel quartiere di Secondigliano, Napoli. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito e, purtroppo, è deceduto ieri a causa delle ferite riportate nello scontro. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

L'incidente si è verificato domenica scorsa nel quartiere napoletano: il 60enne, purtroppo, è deceduto ieri a causa delle ferite riportate nello scontro.

