Tragedia a Borgomanero | si suicida sotto un treno Paolo Lorenzini due anni dopo la figlia Claudia

Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, si è ucciso domenica 15 febbraio 2026 gettandosi sotto un treno sulla linea Novara-Domodossola, in un gesto che sembra essere stato alimentato dal dolore per la perdita della figlia Claudia, avvenuta due anni fa. Lorenzini, proprietario di un distributore di carburanti, aveva già attraversato un periodo difficile e questa tragedia si aggiunge a una lunga sequenza di lutti familiari. Un testimone ha riferito di aver visto l’uomo camminare lentamente lungo i binari poco prima dell’incidente, senza tentare di fermarsi.

Una storia di dolore inconsolabile ha colpito Borgomanero. Domenica 15 febbraio 2026, verso le ore 13, Paolo Lorenzini, 51 anni, residente a Borgomanero e titolare di un impianto di carburanti, si è tolto la vita gettandosi sotto un treno sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola. Il gesto ha riportato alla memoria un'altra tragedia familiare: circa due anni fa, il 15 marzo 2024, la figlia 19enne Claudia Lorenzini era morta con le stesse tragiche modalità. Una perdita così violenta da lasciare senza fiato la comunità locale. Secondo una prima ricostruzione, il convoglio proveniente da Novara ha investito l'uomo all'uscita di una curva, a circa cento metri dal passaggio a livello della provinciale 156 tra Borgomanero e Cressa.