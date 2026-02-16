Travolto e ucciso dal treno tragedia sugli stessi binari dove due anni fa morì la figlia
Paolo Lorenzini ha perso la vita ieri, domenica 15 febbraio, investito da un treno tra Cressa e Borgomanero, in un incidente che ricorda dolorosamente la morte della sua figlia avvenuta due anni fa sui medesimi binari. L’uomo, che da tempo cercava di affrontare il peso di quel lutto, si trovava vicino ai binari quando è stato colpito dal convoglio. La sua morte riporta alla memoria la tragica perdita di Claudia, la figlia, avvenuta in circostanze simili e rimasta impressa nel cuore della comunità.
La vittima è Paolo Lorenzini, 50enne di Cressa. La tragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio Deve aver provato a convivere con quel tremendo dolore, ma non ce l'ha fatta. L'incidente mortale avvenuto ieri, domenica 15 febbraio, fra Cressa e Borgomanero, per cui ha perso la vita un uomo travolto dal treno, è una tragedia nella tragedia: la vittima è Paolo Lorenzini, il papà di Claudia, la 19enne che due anni fa, il 15 marzo 2024, è stata travolta e uccisa da un treno fra Fontaneto e Cressa, dove la famiglia abita. Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social non appena resa nota l'identità della vittima: al momento non si hanno ulteriori informazioni su data e luogo funerale.🔗 Leggi su Novaratoday.it
