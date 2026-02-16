Travolto e ucciso dal treno tragedia sugli stessi binari dove due anni fa morì la figlia

La vittima è Paolo Lorenzini, 50enne di Cressa. La tragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio Deve aver provato a convivere con quel tremendo dolore, ma non ce l'ha fatta. L'incidente mortale avvenuto ieri, domenica 15 febbraio, fra Cressa e Borgomanero, per cui ha perso la vita un uomo travolto dal treno, è una tragedia nella tragedia: la vittima è Paolo Lorenzini, il papà di Claudia, la 19enne che due anni fa, il 15 marzo 2024, è stata travolta e uccisa da un treno fra Fontaneto e Cressa, dove la famiglia abita. Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social non appena resa nota l'identità della vittima: al momento non si hanno ulteriori informazioni su data e luogo funerale.🔗 Leggi su Novaratoday.it

