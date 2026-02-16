Traffico Roma del 16-02-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma si è intensificato questa mattina a causa di lavori e incidenti lungo diverse arterie della città. Sul Raccordo Anulare, tra gli svincoli Nomentana e la Tiburtina, si segnalano code a tratti sulla carreggiata interna. La situazione è critica anche sulla Roma Napoli, dove si registrano lunghe code tra l’Appia e Casilina, e sulla tangenziale est, con 3 km di coda tra Viale Togliatti e la tangenziale. La viabilità sulla Salaria e sulla San Giovanni è molto congestionata, con traffico molto intenso in entrambe le direzioni. Da stamattina, inoltre, è chiuso lo

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra gli svincoli Nomentana e la Tiburtina È tra la Roma Napoli e la carreggiata esterna traffico intenso tra gli svincoli Appia Casilina sul tratto Urbano della A24 traffico congestionato con 3 km di coda tra lo svincolo Viale Togliatti e la tangenziale est è sempre sulla tangenziale e c'è traffico molto intenso In entrambe le direzioni Salaria e San Giovanni Sulla casse sulla Flaminia code da raccordo in direzione centro e da stamattina chiusura al transito dallo svincolo di immissione da Piazzale Pino Pascali su Viale Palmiro Togliatti in direzione Ponte Mammolo per i lavori di scavo per la nuova tranvia proseguono le potature in città oggi e domani in centro sono previsti interventi in via Marmorata è in via Labicana traffico deviato