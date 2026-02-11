Traffico Roma del 11-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma è molto congestionato nel pomeriggio del 11 febbraio. L'info mobilità segnala rallentamenti e code sul Raccordo Anulare tra l'ospedale Sant'Andrea e la Salaria, con la carreggiata interna che va a rilento. Dalla Bufalotta fino a La Rustica ci sono file anche sulla carreggiata esterna, da corso Francia fino all'uscita Tuscolana. In più, si registrano rallentamenti sulla tangenziale verso San Giovanni, tra corso Francia e la Salaria. La polizia locale ha segnalato un incidente in via di

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in allenamenti in carreggiata interna per traffico intenso tra l'ospedale Sant'Andrea e la Salaria proseguendo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con code a tratti dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica trafficata anche la carreggiata esterna del raccordo interessata anche in strada rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana in tangenziale code verso San Giovanni da Corso Francia alla Salaria nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Tor Vergata all'intersezione con la via Tuscolana inevitabili riflessi per la circolazione incidenti disagi anche sull'ostiense all'altezza di via del Ponte Ladrone Ci troviamo nella zona di Casal Bernocchi al centro via dei Fori Imperiali lo ricordiamo resta chiusa a veicoli e pedoni tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviat e quindi anche le linee bus che vi transitano sono iniziati i lavori di riqualificazione al Parco del Celio e quelli di manutenzione degli alberi di via Prenestina per questo motivo fino a domenica 15 febbraio è modificato il servizio della rete tranviaria interessate nello specifico le linee 358 14:19

