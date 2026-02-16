Traffico Lazio del 16-02-2026 ore 17 | 30

Il 16 febbraio 2026 alle 17:30, i lavori sulla A24 tra Roma e Teramo hanno causato rallentamenti, con code che si sono formate tra il raccordo anulare e la tangenziale di Roma. Le strade di Roma sono congestionate a causa di buche e lavori in corso, in particolare sulla Cassia bis tra Castel de' Ceveri e Formello. In città, il traffico si è intensificato sull'anello interno ed esterno del raccordo, tra Bufalotta e Prenestina, e anche in uscita verso i quartieri periferici. Le strade in provincia di Frosinone sono interessate da lavori notturni e chiusure

luce verde Lazio ben trovati sulla A24 roma-teramo rallentamenti in prossimità dei lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni coda tratti in uscita dalla capitale sulla Cassia bis Mentana tra Castel de' ceveri Formello la causa la presenza di buche sul manto stradale consuete spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono code in carreggiata interna tra Cassia bis è meglio Salaria e proseguendo altre code tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina code poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma dalla tangenziale al Raccordo Anulare in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza dalla galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni il termine dei lavori è previsto per il prossimo 15 marzo lavori di notte alle porte di Roma sull'autosole tra le 22 e le 6 chiusura tra Guidonia Montecelio per la 24 Roma Teramo in direzione di Napoli lavori anche sulla A12 Roma Civitavecchia lo svincolo di Civitavecchia nord svincolo che tra le 22 e le 2 del mattino sarà chiuso in entrata verso via Aurelia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale