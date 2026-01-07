Il Pd sui problemi all' asta del pesce | La più grave crisi degli ultimi vent' anni per la marineria sindaco e assessore chiariscano
Il Partito Democratico chiede chiarimenti sul mercato ittico all’ingrosso, ritenendo questa la crisi più grave degli ultimi vent’anni per la marineria locale. In una nota, si invita il sindaco e l’assessore al commercio a intervenire in consiglio comunale e in commissione di controllo per spiegare le misure adottate e le prospettive future. L’obiettivo è fare chiarezza sulla situazione e sui passi da compiere per affrontarla.
“Il sindaco e l’assessore al commercio vengano a chiarire in consiglio comunale e in commissione di controllo e garanzia che cosa hanno intenzione di fare sul mercato ittico all’ingrosso, alle prese con la più grave crisi di funzionamento degli ultimi venti anni. È inaccettabile: siamo vicini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Si blocca la stampante alla prima asta del pesce del 2026 e gli armatori insorgono: "Così non si può più lavorare" [VIDEO] - Ritardi e disagi alla prima vendita dell’anno: il sistema tiene con poche barche, e la nuova sede con spazi e tecnologie aggiornate non ci sarà ... ilpescara.it
Pescara: all’asta del pesce diversi disservizi e ritardi - Durante l'asta del pesce al mercato ittico, questa mattina, ci sono stati disservizi e rallentamenti. rete8.it
Leggi su Tgr Abruzzo Sistema informatico in tilt al mercato ittico Prima asta del nuovo anno con i problemi di sempre: servizio informatico obsoleto e lungaggini che penalizzano armatori e commercianti - facebook.com facebook
