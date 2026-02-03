Di nuovo in tilt il sistema all’asta del pesce la marineria si affida a un legale e teme l' inadeguatezza del nuovo mercato

Questa mattina il sistema di vendita al mercato del pesce si è di nuovo bloccato, causando disagi ai pescatori e ai rivenditori. Tra le 4.30 e le 5, il sistema ha fermato le operazioni per un’ora, lasciando i commercianti in attesa e preoccupati. La marineria ha deciso di rivolgersi a un avvocato, temendo che il nuovo mercato non sia abbastanza affidabile. La situazione resta tesa, con molti che sperano in soluzioni rapide per evitare altri intoppi.

Ancora disagi al mercato ittico la mattina del 3 febbraio: un'ora di stop del sistema tra le 4.30 e le 5.30 e di nuovo ritardi per l'asta del pesce con conseguenti danni economici. A denunciarlo questa volta non è soltanto Doriano Camplone, presidente dell'associazione di pesca professionale Mimmo Grosso e dunque rappresentante degli armatori di Pescara, ma anche Federica Liberatore, l'avvocato cui la marineria ha deciso di affidare i suoi interessi. Avvocato che, nella sua azione che prenderà le mosse dall'accesso agli atti, intende tutelare i diritti della categoria, rafforzare il confronto con l'amministrazione su quello che dovrà essere il futuro del mercato ittico, ma anche trovare, proprio tramite il confronto, soluzioni immediate a una problematica ormai non più sostenibile, sottolineano i due.

