Chris Clun al teatro della Posta Vecchia con Toxoplasmosi | comicità e ironia sulla maternità moderna

Chris Clun porta al teatro della Posta Vecchia “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che affronta con ironia e sarcasmo le sfide della maternità moderna. Due appuntamenti ad Agrigento, sabato 20 dicembre alle 21 e domenica 21 dicembre alle 18, per ridere delle paure, stereotipi e ansie che accompagnano i genitori di oggi in un viaggio tra comicità e riflessione.

Due date ad Agrigento, sabato 20 dicembre alle 21 e domenica 21 dicembre alle 18, per uno spettacolo di stand-up comedy che racconta paure, stereotipi e ansie dei genitori di oggi. Arriva al teatro della Posta Vecchia di Agrigento "Toxoplasmosi", il nuovo spettacolo di Chris Clun dedicato alla.

