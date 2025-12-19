Chris Clun alla Posta Vecchia con Toxoplasmosi | l' ironia sulla maternità moderna

Chris Clun torna alla Posta Vecchia con “Toxoplasmosi”, uno spettacolo di stand-up comedy che mette in scena le sfide e le contraddizioni della maternità moderna. Con la sua ironia tagliente, Clun invita il pubblico a riflettere sulle paure, gli stereotipi e le ansie che accompagnano i genitori di oggi, regalando due serate imperdibili ad Agrigento, tra risate e spunti di riflessione.

Due date ad Agrigento, sabato 20 dicembre alle 21 e domenica 21 dicembre alle 18, per uno spettacolo di stand-up comedy che racconta paure, stereotipi e ansie dei genitori di oggi. Arriva al teatro della Posta Vecchia di Agrigento "Toxoplasmosi", il nuovo spettacolo di Chris Clun dedicato alla.

Chris Clun torna a Trapani il 13 dicembre col suo nuovo spettacolo - L'attore comico Chris Clun, molto attivo sui Social con i suoi sketch, torna a Trapani. itacanotizie.it

Chris Clun, il comico siciliano che vuole conquistare l'Italia - Dalla Sicilia alla conquista dell'Italia, l'ascesa del comico palermitano Chris Clun, che ha portato l'ironia della sua terra in tutta la penisola È partito dalla sua amata Sicilia il comico Chris ... ilgiornale.it

