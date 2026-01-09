Proteggere la fauna selvatica bando della Regione per l' acquisto di dispositivi di protezione

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un bando per l’acquisto di dispositivi di protezione contro i danni causati dalla fauna selvatica. L’obiettivo è sostenere le imprese agricole e agroalimentari locali, contribuendo alla tutela delle produzioni vegetali e zootecniche. Questa iniziativa mira a salvaguardare la produttività e la stabilità delle filiere, favorendo un approccio sostenibile alla gestione dei rischi legati alla fauna selvatica.

Contribuire all'acquisto di dispositivi per la prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, sostenendo in modo concreto le imprese agricole e agroalimentari dell'Emilia-Romagna e salvaguardando la produttività e la tenuta delle filiere.

Regione: prevenzione dei danni da fauna selvatica, al via un bando della da 2 milioni per imprese agricole e zootecniche - È questo l’obiettivo del nuovo bando della Regione che, nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale 2023- chiamamicitta.it

Difendersi dai lupi, contributi fino a 30mila euro dalla Regione - 2 milioni di euro per proteggere colture e allevamenti anche dai lupi. livingcesenatico.it

Ogni giorno i due fratelli sorvolano territori remoti, pronti a intervenire per proteggere la fauna selvatica dal bracconaggio e le comunità locali! - facebook.com facebook

