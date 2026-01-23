Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Livorno, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una gru sul luogo di lavoro. La vicenda si inserisce nel quadro delle tragedie legate alla sicurezza sul lavoro in Italia, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e prevenire rischi in ambienti industriali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Non si ferma mai la conta dei morti sul lavoro in Italia. Questa mattina, a Livorno, un operaio è rimasto schiacciato da una gru. L’incidente è avvenuto alle 9, in via Piombanti. L’uomo, ucciso dal peso del macchinario nel momento dello scarico, lavorava in un’azienda nella città toscana. Vani i tentativi dei soccorsi da parte della Svs e delle due ambulanze presenti insieme a un medico e a un infermiere. Sul posto in aiuto anche l’automedica dell’Asl. La vittima stava lavorando per un’impresa privata – di cui è ignoto il nome – nel quartiere Shangai. Le sue generalità sono al momento sconosciute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidenti sul lavoro, a Livorno un operaio muore schiacciato da una gru

Operaio muore schiacciato da una gru a LivornoNella mattinata di oggi a Livorno si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un’azienda di via Piombanti, nel quartiere Shangai.

Livorno, tragedia sul lavoro a Shangai: operaio muore schiacciato all'interno di una dittaUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una ditta di Shanghai, provocando la morte di un operaio tra i 50 e i 60 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio; Incidente sul lavoro, morto un operaio di 39 anni nel Torinese; L'infortunio sul lavoro: l'impatto sul sistema_7 Febbraio 2026; Incidente sul lavoro a Dovera: morto autotrasportatore di 30 anni.

Terribile incidente sul lavoro a Brusasco: ragazzo rimane schiacciato in un macchinario, morto Andrea Cricca di Monteu da PoUn terribile incidente sul lavoro è avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, nell'azienda agricola Il Clastlas a cascina Castellazzo, in borgo Case Sparse a Brusasco. Un ragazzo ... torinotoday.it

Chi era Andrea Bolelli, il 39enne morto sul lavoro nell’incidente in A13: Il suo motto musica e solidarietàAndrea Bolelli, per tutti Bole, era originario di Galatina, in provincia di Lecce, ma da tanto tempo risiedeva a Bologna dove era conosciutissimo ... fanpage.it

Ancora una giornata segnata dagli incidenti sul lavoro, il più grave in Lombardia facebook