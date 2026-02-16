Grave infortunio in cava a Carrara 54enne soccorso con l’elicottero

Un uomo di 54 anni ha subito un grave infortunio questa mattina alle 8.20 nella cava Carbonera di Carrara, causando l’intervento dell’elicottero per il soccorso. L’incidente si è verificato nel bacino di Miseglia, dove l’operaio è rimasto ferito mentre lavorava. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno valutato le sue condizioni prima di trasportarlo in ospedale.

Carrara, 16 febbraio 2026 – Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8.20 in cava Carbonera (numero 79), nel bacino di Miseglia a Carrara. Un uomo di 54 anni, a quanto risulta il sorvegliante di cava, sarebbe caduto da una bancata (la parte di roccia da escavare) e avrebbe riportato un trauma cranico e uno schiacciamento degli arti inferiori. Quando è stato soccorso era vigile e non in pericolo di vita. Il 54enne è stato portato all'ospedale di Cisanello a Pisa con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso, quello di massima gravità. Oltre all'elisoccorso regionale sono intervenuti sul posto l'ambulanza presente in zona Fantiscritti - Miseglia con medico e infermiere, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli operatori della Medicina del lavoro.