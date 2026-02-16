Grave infortunio in cava a Carrara 54enne soccorso con l’elicottero

Da lanazione.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 54 anni ha subito un grave infortunio questa mattina alle 8.20 nella cava Carbonera di Carrara, causando l’intervento dell’elicottero per il soccorso. L’incidente si è verificato nel bacino di Miseglia, dove l’operaio è rimasto ferito mentre lavorava. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno valutato le sue condizioni prima di trasportarlo in ospedale.

Carrara, 16 febbraio 2026 – Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8.20 in cava Carbonera (numero 79), nel bacino di Miseglia a Carrara. Un uomo di 54 anni, a quanto risulta il sorvegliante di cava, sarebbe caduto da una bancata (la parte di roccia da escavare) e avrebbe riportato un trauma cranico e uno schiacciamento degli arti inferiori. Quando è stato soccorso era vigile e non in pericolo di vita. Il 54enne è stato portato all’ospedale di Cisanello a Pisa con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso, quello di massima gravità. Oltre all’elisoccorso regionale sono intervenuti sul posto l’ambulanza presente in zona Fantiscritti - Miseglia con medico e infermiere, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli operatori della Medicina del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

grave infortunio in cava a carrara 54enne soccorso con l8217elicottero
© Lanazione.it - Grave infortunio in cava a Carrara, 54enne soccorso con l’elicottero

Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicottero

Oggi, sabato 24 gennaio, un escursionista è rimasto ferito durante un'escursione sul Monte Melma, tra Lecco e Ballabio.

In difficoltà sullo Zucco Angelone: soccorso con l'elicottero

Oggi, sabato 13 dicembre, soccorritori sono intervenuti sullo Zucco Angelone di Barzio per un'operazione di salvataggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Infortunio sul lavoro a Lentate sul Seveso: grave un 58enne precipitato da una impalcatura; Travolto da una lastra di marmo. Grave un 52enne a Botticino; Cava de’ Tirreni, Serie D femminile: brutto fine settimana per l’ASD Cava Volley.

grave infortunio in cavaOperaio cade dalla bancata lavorando in cavaCARRARA: Dopo l'infortunio, l'uomo è stato soccorso con l'elicottero Pegaso direttamente nel bacino, quindi trasferito d'urgenza all'ospedale ... toscanamedianews.it