Torre Le Nocelle Festa in Maschera al Centro Polivalente

Il Comune di Torre Le Nocelle organizza una Festa in Maschera il 17 febbraio, perché vuole regalare una serata di allegria ai suoi cittadini. La festa si svolgerà al Centro Polivalente a partire dalle 18:00 e prevede costumi colorati e musica dal vivo. La comunità si prepara a vivere un momento di svago, con tante attività per grandi e bambini.

Un appuntamento pensato per grandi e piccini, dove colori, sorrisi e musica saranno i veri protagonisti. L’iniziativa, a ingresso gratuito, offrirà alla comunità un’occasione speciale per ritrovarsi e condividere lo spirito autentico del Carnevale, tra maschere originali, coriandoli e tanto entusiasmo. La serata si preannuncia come un momento di aggregazione e festa, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della convivialità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Mercatini di Natale a Torre Le Nocelle Polivalente di Torre del Lago. Via alla riqualificazione La riqualificazione del Centro Sportivo Polivalente di Torre del Lago rappresenta un intervento importante per migliorare le strutture sportive della zona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torre Le Nocelle, Festa in Maschera al Centro Polivalente; Una festa in maschera in stile settecentesco Musiche e danze. Studio 100. . Famiglia e genitori-figli Al via a Taranto il percorso formativo della Caritas al centro polivalente dei Tamburi, in collaborazione con la Lumsa. Incontri per operatori e volontari sulle dinamiche educative e sociali delle famiglie. Il servizio di Dario - facebook.com facebook