Mercatini di Natale a Torre Le Nocelle

L’Amministrazione Comunale di Torre le Nocelle, in collaborazione con la Pro Loco Torre Le Nocelle APS, presenta l'evento “Luci e Tradizioni” con mercatini, sapori tipici, musica live e momenti speciali per grandi e piccini.Il 6, 7 e 8 dicembre, a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 24:00, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Mercatini di Natale a Torre Le Nocelle

