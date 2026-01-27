Polivalente di Torre del Lago Via alla riqualificazione

La riqualificazione del Centro Sportivo Polivalente di Torre del Lago rappresenta un intervento importante per migliorare le strutture sportive della zona. I lavori sono iniziati ieri e dureranno 25 anni, coinvolgendo l'associazione Apd Pumas Ancora Viareggio. Questo progetto mira a valorizzare l’area, offrendo spazi rinnovati per la comunità e le attività sportive locali.

Hanno preso il via ieri i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Polivalente di Torre del Lago, affidato in concessione per 25 anni all' Apd Pumas Ancora Viareggio. L'intervento, dal valore complessivo di circa 520mila euro, rappresenta un passaggio decisivo per restituire alla frazione un impianto moderno, accessibile e pienamente funzionale, in linea con gli obiettivi del programma triennale dei lavori pubblici 2024–2026. La conclusione delle opere è prevista per il mese di aprile. "L'intervento punta a migliorare la qualità delle strutture esistenti e ad ampliare l'offerta sportiva – commenta l'assessore allo Sport Rodolfo Salemi – rendendo il centro un luogo fruibile durante tutto l'anno e accessibile anche alle persone con disabilità, grazie a un ripensamento complessivo dei percorsi e delle dotazioni".

