Arresti per rapina in gioielleria e una discoteca chiusa I maxi controlli di polizia e carabinieri

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. Durante le operazioni, sono stati arrestati due soggetti responsabili di una rapina in una gioielleria del centro città. Inoltre, una discoteca è stata temporaneamente chiusa nell’ambito dei controlli di sicurezza. Questi interventi rientrano in un’attività di verifica per garantire la sicurezza pubblica e prevenire fenomeni criminosi.

Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioni

La polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative. Durante le operazioni sono state denunciate 12 persone, arrestate 2, e sono state applicate sanzioni per circa 30.000 euro. Sono stati inoltre sequestrati prodotti alimentari e ortaggi, nell’ambito di un’attività di controllo capillare sul territorio.

Controlli al Piper: chiusa la storica discoteca di via Tagliamento

Nella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento. La chiusura si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati oltre l'una di notte. Questa operazione evidenzia l’attività di monitoraggio e tutela della normativa vigente nel settore degli locali pubblici.

