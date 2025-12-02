Emergenza ordigni a Latina istituite le zone rosse

Latina, 2 dicembre 2025 – Saranno le “zone rosse” uno degli strumenti con cui le istituzioni proveranno a contrastare i recenti fenomeni di criminalità a Latina. Nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta questa mattina e a cui ha preso parte anche il sindaco Matilde Celentano, è stata assunta una decisione unanime: individuare specifiche aree urbane in cui applicare misure più stringenti per il controllo del territorio. Il Prefetto Vittoria Ciaramella, che presiede il Comitato, ha tradotto l’indirizzo in una ordinanza operativa che avrà una durata di due mesi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it