Un campo di alta pressione centrato sull’Europa meridionale manterrà condizioni di stabilità - come riportato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - fino al weekend sull’Emilia-Romagna. Tuttavia, saranno ben pochi gli spazi soleggiati, a causa della persistenza di foschie dense, nebbie e nubi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nebbia nel week-end, torna la pioggia per la settimana di Natale - Un cambiamento è atteso con l’inizio della settimana di Natale, quando una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia. parmatoday.it