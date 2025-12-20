Nebbia nel week-end torna la pioggia per la settimana di Natale
Un campo di alta pressione centrato sull’Europa meridionale manterrà condizioni di stabilità - come riportato da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - fino al weekend sull’Emilia-Romagna. Tuttavia, saranno ben pochi gli spazi soleggiati, a causa della persistenza di foschie dense, nebbie e nubi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Meteo Latina: “Tempo stabile nel week end. Torna la pioggia nella settimana di Natale”
Leggi anche: Pioggia e cieli coperti tutta la settimana, ma nel week end dell'Immacolata torna il bel tempo
Gelo e nebbia nel weekend di Santa Lucia, poi torna il maltempo. Che tempo farà a Natale?; Gelo e nebbia nel weekend di Santa Lucia, poi torna il maltempo. Le previsioni; Meteo 19-21 dicembre: un weekend con sole, nebbia e qualche nuvola; Weekend di Santa Lucia: ancora forte anticiclone, nebbie e smog.
Nebbia nel week-end, torna la pioggia per la settimana di Natale - Un cambiamento è atteso con l’inizio della settimana di Natale, quando una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia. parmatoday.it
Il weekend comincia con nebbia e pioggia, migliora domenica previsioni - Maltempo in arrivo nel piacentino: dopo le precipitazioni di inizio settimana e le nuvole, torna a piovere sabato 20 dicembre. piacenzasera.it
Ecco perché le Marche sono invase dalla nebbia, quando torna la neve: le previsioni - In arrivo molteplici ondate di precipitazioni, le nevicate imbiancheranno di nuovo l’Appennino: il bollettino del meteorologo Danilo Tognetti del servizio Agrometeo dell'Amap ... msn.com
Camminare sotto la pioggia, motivazione del lunedì e luci di Natale. Quasi #vlogmas
Gazzetta Meteo, nel weekend ancora nebbia, nubi e umidità in Puglia e in Basilicata x.com
Una breve sequenza di foto relative al nostro week end appena terminato in foresta nera + Strasburgo…tante atmosfere diverse…un po’ di nebbia che ha dato quel tocco misterioso e un po’ casalingo () a questi luoghi dove il Natale è una vera tradizione!! U - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.