Sci | nel week end torna l' appuntamento con la Domobianca Skialp Vertical

Sabato 31 gennaio torna la Domobianca Skialp Vertical, una gara molto attesa in montagna. Gli appassionati di sci si preparano a sfidarsi sulle pendici del Moncucco, dove già da anni l’evento richiama tanti concorrenti e spettatori. La gara si svolgerà nel weekend e promette spettacolo con molti atleti pronti a mettersi alla prova.

Sabato 31 gennaio sulle piste delle località sciistica ossolana, al via la quarta edizione della competizione di sci alpinismo La spettacolare gara si svolge in notturna, con partenza alle ore 19, lungo i 3 chilometri della pista illuminata di Domobianca365 con un dislivello di 600 metri. Il via davanti al LuseBar e arrivo in quota ai 1.800 metri dello SkiBar con la suggestiva vista sulla piana di Domodossola illuminata nel buio della notte. Una gara estenuante da vivere tutta d'un fiato per un'esperienza che unisce tecnica, energia e passione per la montagna. Per tutta la serata le seggiovie Motti e Prel di Domobianca365 saranno aperte per permettere al pubblico di seguire la gara lungo il tracciato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

