In arrivo una riedizione del numero di Dylan Dog | Orrore Nero

Gli appassionati di fumetti horror devono prepararsi: torna in edicola una nuova edizione di Dylan Dog. La testata pubblica ancora una volta le sue storie più spaventose, questa volta con una riedizione del numero Orrore Nero. I fan non vedono l’ora di rivedere le avventure dell’investigatore del brivido, pronto a far salire la tensione con storie intense e inquietanti.

Amanti del brivido sta per arrivare una nuova edizione dell’investigatore del brivido più famoso del fumetto italiano: Dylan Dog. Ecco il comunicato stampa: Nuova edizione per DYLAN DOG. ORRORE NERO, la raccolta di episodi provenienti dalla collana degli Speciali, che dal 6 febbraio riporta in libreria e fumetteria tre storie capaci di squarciare il velo della quotidianità per rivelarne i risvolti più cupi e terrificanti. Dylan Dog -©Sergio Bonelli Tre racconti, tre misteri, tre indagini, ma un unico comune denominatore: l’orrore più nero. Dalle sponde del lago di Loch Ness, dove si riunisce il misterioso Club dell’Orrore, alla tetra Buffalora, macabro teatro di follia in cui la gente vive, muore e torna a vivere, fino ai tunnel fisici e metafisici che inghiottono uno scrittore la cui morte non sembra affatto definitiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

