In arrivo una riedizione del numero di Dylan Dog | Orrore Nero
Gli appassionati di fumetti horror devono prepararsi: torna in edicola una nuova edizione di Dylan Dog. La testata pubblica ancora una volta le sue storie più spaventose, questa volta con una riedizione del numero Orrore Nero. I fan non vedono l’ora di rivedere le avventure dell’investigatore del brivido, pronto a far salire la tensione con storie intense e inquietanti.
Amanti del brivido sta per arrivare una nuova edizione dell’investigatore del brivido più famoso del fumetto italiano: Dylan Dog. Ecco il comunicato stampa: Nuova edizione per DYLAN DOG. ORRORE NERO, la raccolta di episodi provenienti dalla collana degli Speciali, che dal 6 febbraio riporta in libreria e fumetteria tre storie capaci di squarciare il velo della quotidianità per rivelarne i risvolti più cupi e terrificanti. Dylan Dog -©Sergio Bonelli Tre racconti, tre misteri, tre indagini, ma un unico comune denominatore: l’orrore più nero. Dalle sponde del lago di Loch Ness, dove si riunisce il misterioso Club dell’Orrore, alla tetra Buffalora, macabro teatro di follia in cui la gente vive, muore e torna a vivere, fino ai tunnel fisici e metafisici che inghiottono uno scrittore la cui morte non sembra affatto definitiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Dylan Dog
Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. ORRORE NERO”
Il (non) film su Dylan Dog che non dovremmo dimenticare
Ultime notizie su Dylan Dog
Argomenti discussi: Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, presto l'annuncio da Ubisoft?; Dal caso Freni al Mercosur alla sicurezza: acque agitate nella maggioranza; Tori Amos e il nuovo album anti-trumpiano: Una storia sulla lotta per la democrazia in America contro i tiranni. Live in Italia a maggio; 'Dragon Ball Super' annuncia due mega progetti per i 40 anni del franchise.
Dylan Dog - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.