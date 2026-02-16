Torna il maltempo scatta l' allerta meteo per il pomeriggio di oggi

Il maltempo si ripresenta nel Lazio a causa di un fronte di aria fredda che si sta spostando dalla Francia. Dopo le alte temperature di domenica e le prime ore del lunedì, le nuvole si sono nuovamente addensate, portando pioggia e vento. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta meteo che entra in vigore nel primo pomeriggio e durerà fino a sera.

Avviso della Protezione Civile valido per le prossime 6-9 ore. Attesi rovesci e temporali Dopo il sole di domenica e delle prime ore del lunedì torna il maltempo su tutto il Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo valido a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, e per le successive 6-9 ore. Sulla base delle previsioni sinottiche emesse dal Dipartimento della Protezione Civile, si prevedono sul territorio regionale precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Secondo il bollettino, i fenomeni saranno caratterizzati da quantitativi cumulati generalmente deboli, ma potranno risultare puntualmente moderati, con una maggiore incidenza sui settori orientali del Lazio.